Душанбе, , 13:45 — REGNUM Стоимость билетов на 11 чартерных рейсов снижена на 95 евро. Об этом сообщили в таджикистанской авиакомпании «Сомон Эйр». Однако речь идет только о рейсах с двусторонней загрузкой.

Отмечается, что четыре таких рейса уже выполнены: Санкт-Петербург — Душанбе, который состоялся 23 августа, и по одному рейсу из Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута 25 августа.

«Ранее, при односторонней загрузке, стоимость билетов на чартерные рейсы, себестоимость которых на 40% дороже регулярных, для граждан РТ (Республика Таджикистан — ИА REGNUM) составляла 395 евро. В настоящее время стоимость билетов снижена до 300 евро при двусторонней загрузке самолета», отмечается в сообщении компании.

Остальные рейсы планируется выполнить до 31 августа.