Ростов-на-Дону, , 13:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону все общеобразовательные учреждения получили бюджетные средства для выполнения требований управления Роспотребнадзора. Свыше 77 млн рублей будет потрачено на антисептики, термометры, рециркуляторы воздуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 26 августа.

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«Для обеспечения общеобразовательных учреждений города бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук к началу учебного года из бюджета выделены финансовые средства в объеме более 77 млн рублей», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что школам Ростовской области из региональной казны было выделено 403 млн рублей на подготовку к работе в особых условиях. Все образовательные организации должны быть оснащены бесконтактными термометрами, защитными и дезинфицирующими средствами.

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