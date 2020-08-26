Нижний Новгород, , 13:39 — REGNUM 24 нижегородских предприятия представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» продукцию военного и гражданского назначения, — сообщает региональное министерство промышленности и торговли.

Свои разработки на форуме представили АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», АО НПП «Полет», ПАО «Завод им. Г.И. Петровского», НПП «Прима», АО «Нижегородский завод 70-летия Победы», ПАО «ГЗАС им. А.С. Попова».

«Важно, что наши оборонные заводы презентуют не только продукцию военного назначения, но и диверсификационные разработки, многие из которых уникальны. Уровень компетенций нижегородских предприятий ОПК позволяет в короткие сроки налаживать выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Вот и здесь, на форуме, наши предприятия демонстрируют новую продукцию, выпускать которую начали совсем недавно, в том числе в период пандемии: рециркуляторы, аппараты ИВЛ, обеззараживатели», — сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Горьковский завод аппаратуры и связи презентовал новую разработку — дезинфицирующий комплекс «Солар», который можно использовать на проходных предприятий, в аэропортах и на вокзалах, в учебных заведениях. Комплекс оснащен IP-терминалом, который «умеет» измерять температуру и распознавать лица, в том числе определять, в маске человек или без нее. Дезинфекция проводится ультрафиолетом, озоном и обеззараживающей жидкостью. Первые два комплекса на этой неделе отправятся заказчикам.