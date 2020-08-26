Подгорица, , 13:36 — REGNUM Черногория переживает провальный туристический сезон летом 2020 года, турпоток сократился почти на 90% по данным на июль, однако дела у марин для дорогих яхт идут не так плохо.

В сезон 2020 года судов в маринах на туристических курортах меньше, чем в прошлом году за тот же период, но компании, управляющие этими курортами, по-прежнему вполне удовлетворены загруженностью и интересом. Они считают, что результаты неплохие, учитывая все трудности, вызванные пандемией коронавируса для морского туризма.

Представители компаний Adriatic Marinas и Luštica development сообщили изданию Pobjeda, что текущая загрузка стоянок в Porto Montenegro и Luštica Bay составляет 70 процентов, в то время как Azmont Investments сообщает, что заполняемость марины Portonovi в настоящее время низкая, но растет день ото дня.

В компаниях отмечают, что показатели, конечно, ниже, чем в 2019 году, но их нельзя назвать катастрофическими. Туризм люкс-класса пострадал меньше всего от последствий эпидемии. В страну, наряду с яхтами, с начала лета разрешен прилет частных самолетов.