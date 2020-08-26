Сеул, , 14:39 — REGNUM Суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее — самый низкий среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее составил 0,92, что на 6% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 1970 года.

В прошлом году в Южной Корее на свет появились 302 700 младенцев, что на 7,4% меньше, чем в 2018 году.

Общий коэффициент рождаемости также сократился на 7,3%, до 5,9. Среди 17 городов и провинций Южной Кореи самый высокий показатель был зафиксирован в Сэджоне (1,47), а самый низкий — в Сеуле (0,72).

Средний возраст кореянок при рождении первенца составил 32,2 года, второго ребенка — 33,8 года, третьего ребенка — 35,2 года.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (т. е. от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель независимо от смертности и от изменений возрастного состава.