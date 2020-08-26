Киев, , 13:37 — REGNUM Увеличение минимальной заработной платы на Украине не приведет к витку инфляции и увольнениям, заявил 26 августа министр финансов страны Сергей Марченко в интервью ряду телеканалов.

Чиновник подчеркнул, что правительство Украины не делает непросчитанных шагов. По его словам, влияние на инфляцию из-за увеличения минимальной заработной платы будет «несущественным», возможно, в пределах 0,5−1%.

«Оно частично повлияет, возможно, на себестоимость определенной производимой продукции, но это не приведет к увольнениям или еще чему-то. Я считаю, что это приведет лишь к детенизации заработных плат, и работники получают легально большую сумму средств, соответственно, заплатят больше налогов и единого социального взноса в бюджет и Пенсионный фонд», — сказал Марченко.

Он также в очередной раз заявил, что для первого этапа повышения минимальной зарплаты необходимо было найти 4 млрд грн и сейчас такая сумма в бюджете есть.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада повысила уровень минимальной заработной платы примерно на 300 грн (почти 12 долларов) до 5 тыс. грн. Власти заявили, что это первый этап повышения «минималки», а следующие будут в 2021 году — сначала до 6 тыс. грн, потом до 6,5 тыс. грн.

Ряд экспертов, в том числе представители Европейской бизнес-ассоциации, критиковали соответствующее решение правительства, заявив, что в нынешних кризисных условиях оно приведет лишь к увеличению теневой занятости.

Также многие эксперты предсказывали Украине рост уровня безработицы осенью.