Москва, , 13:34 — REGNUM Российский бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг блогера Алексея Навального, а также юристки Любовь Соболь и так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) перед компанией «Московский школьник». Об этом 26 августа сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Отмечается, что сумма переуступленного долга составляет 87,6 млн руб. Компания «Конкорд», которая связана сПригожиным, по поручению бизнесмена выплатила эту сумму комбинату, после чего право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к предпринимателю.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный и его структуры проиграли суд компании «Московский школьник».

По решению суда сам Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны заплатить 88 млн рублей. Блогер отметил, что перейдёт «на другое юридическое лицо», но закрывает организацию, чтобы сохранить её сторонников, вносящих пожертвования.

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