Чебоксары, , 13:31 — REGNUM В Чувашии рассматривают «два варианта развития событий» по объектам строительной компании «Лидер». Это коснётся, «по аккуратным прикидкам», около 1 тыс. дольщиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 августа, заявил на прямой линии глава минстроя Чувашии Александр Героев.

Говоря о проблемных объектах долевого строительства, министр строительства отметил, что «самый крупный пул, номер один в рейтинге всех вопросов, касаемо вопросов дольщиков, занимает компания «Лидер».

"По нашим аккуратным прикидкам, порядка 1 тыс. жителей заплатили за свои квартиры и не получили конечного результата по итогам договоров долевого участия. Много вопросов от жителей о том, что там происходит, доколе это будет продолжаться и сколько ещё терпеть. Понятна эмоциональная составляющая. Но в целом хотелось бы объяснить: наша задача не в том, чтобы обанкротить кого-то или наказать, наша основная задача — чтобы были исполнены обязательства по договорам долевого участия.

Рассматриваем два варианта развития событий. Первый: если стройку заканчивает сам застройщик, то это займёт порядка года — полтора. Если будет банкротство и привлекаем средства федерального фонда, то уже порядка трёх лет и, может, больше», — сказал Александр Героев.

По его словам, с компанией «Лидер» работа идёт в постоянно режиме. Министр выразил надежду на то, что эта работа «выходит на финальную стадию» и, как заверяет ведомство застройщик, «возможно, скоро увидим нового инвестора», который будет достраивать дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арбитражном суде Чувашии находится иск о банкротстве строительной компании «Лидер», которая застраивала жилищные комплексы «Кувшинка» (Шанхай) и «Гагарин» в Чебоксарах. Рассмотрение дела несколько раз переносилось.

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Ранее министр Александр Героев заявлял, что в Чувашии в настоящее время насчитывается 14 проблемных объектов долевого строительства и около 1 тыс. обманутых дольщиков, число которых может возрасти вдвое.

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