Киев, , 13:12 — REGNUM Цены на электроэнергию на Украине в первом квартале нынешнего года были в среднем на 37,9% выше, чем средняя стоимость в Европе.

Об этом говорится в квартальном отчете Европейской комиссии, который сегодня, 26 августа, цитируют центральные украинские СМИ.

В документе отмечается, что средняя цена при базовой нагрузке в объединенной энергосистеме Украины на рынке на сутки вперед составила 46,9 евро за МВт-ч, а в среднем по ЕС аналогичная цена составила 33,5 евро за МВт-ч.

Таким образом, подчеркивается в отчете, Украина находится в категории стран с самыми высокими ценами на электричество в Европе. Цена выше была зафиксирована только в Греции — 50 евро за МВт-ч.

ИА REGNUM отмечает, что на Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года, однако до этого был зафиксирован неоднократный резкий рост стоимости электричества.