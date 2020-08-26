Москва, , 13:06 — REGNUM Торговля акциями американских компаний на Московской бирже является положительным моментом для российских инвесторов, в том числе непрофессиональных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила финансовый советник, сооснователь семейного офиса Confideri Ольга Райкес.

Эксперт отметила, что с 26 августа на Мосбирже начали торговать акциями 19 американских эмитентов, входящих в S&P 500, среди которых Boeing, Facebook, Microsoft, Amazon, Twitter, Alphabet, AMD, Visa, Mastercard и ряда других. Более того, 7 сентября к торгам также допустят акции Apple. Всего же до конца года к ним прибавится акции еще 30 компаний, входящих в S&P.

«В дальнейшем в список планируется добавлять по 70 инструментов каждые 3 месяца. Это крайне важное событие для российских инвесторов, в первую очередь, для так называемых «неквалифицированных инвесторов», так как расширяет для них доступные возможности инвестирования в иностранные ценные бумаги», — отметила Райкес.

Причем граждане получат возможность инвестировать в рублях, а получать дивиденды в долларах. Это является своевременной мерой в связи со снижением процентных ставок по рублевым и валютным вкладам, а также частично — с введением отрицательных ставок по валютным вкладам в российских банках.

«В этой ситуации многие начали искать альтернативы банковским депозитам, и вполне логично часть своих инвестиционных портфелей теперь смогут сформировать с помощью бумаг топовых эмитентов — известнейших мировых брендов, используя новые технические возможности, предоставляемые биржей», — заявила Райкес.

В то же время финансист отметила, что инвестиции в иностранные ценные бумаги всегда являются инвестициями повышенного риска, и требуют определенного уровня финансовой грамотности.

«Для грамотного структурирования таких инвестиций, особенно если речь идет о существенных суммах, я бы настоятельно рекомендовала инвестору дополнительно проконсультироваться со своим финансовым консультантом, чтобы учесть все налоговые последствия на уровне США и РФ», — подчеркнула эксперт.

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