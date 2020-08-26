Лусака, , 13:19 — REGNUM Энергетическая корпорация Copperbelt Energy Corporation (CEC), ведущий поставщик электроэнергии для горнодобывающих компаний в Замбии, сообщила о потере $32 млн в первой половине этого финансового года. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, это самые крупные убытки, зафиксированные компанией, которые она приписывает неспособности добывающей компании Konkola Copper Mines (KCM) погасить свой долг.

В прошлом году правительство взяло на себя управление деятельностью KCM, местного подразделения горнодобывающих гигантов Vedanta, которое, по словам энергетической корпорации должно ей $144 млн.

Результаты, опубликованные секретарем корпорации СЕС Джулией Чайлой, указывают на то, что выручка компании от местных поставок сократилась на 2% из-за снижения спроса со стороны горнодобывающих компаний и эффекта, вызванного сменой поставщика электроэнергии компанией КСМ.

Теперь KCM получает питание от государственной коммунальной компании Zesco, но по-прежнему использует инфраструктуру CEC, отметила Чайла.