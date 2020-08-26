Москва, 26 августа 2020, 12:51 — REGNUM Федеральное агентство по туризму и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в реализации стратегии развития внутреннего туризма в России, сообщается на сайте Ростуризма.
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Документ предусматривает сотрудничество до 2035 года. За это время планируется создать новые туристические продукты и инфраструктуру, а также провести цифровизацию отрасли.
Сбербанк намерен финансировать приоритетные проекты Ростуризма, в первую очередь в рамках государственно-частного партнерства. Главная задача — вывести отрасль в список лидеров мирового туризма.
Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм совместно с авиакомпаниями и другими участниками рынка ведут работу по расширению количества доступных направлений для отдыха.
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