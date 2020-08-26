Бишкек, , 12:51 — REGNUM С 1 января 2021 года для малого бизнеса в Киргизии вступает в силу новый налоговый режим — если товарооборот составляет менее 8 млн сомов (7,6 млн рублей), то предприниматель не сдает налоговый отчет и на первый год налоговая ставка будет составлять ноль процентов. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Также глава правительства отметил, что фискализация налоговых процедур в Киргизии принесла положительные результаты — налоговая служба собрала 6 млрд 859,1 млн сомов (6 млрд 547 млн рублей), перевыполнив план по налогам на 9,9% или на 616,1 млн сомов (588 млн рублей).

По его словам, внедрение электронных счетов-фактур, автоматизированной системы управления автозаправочными станциями, электронной товаротранспортной накладной и виртуальных контрольно-кассовых машин позволило собрать на 8,7% или на 548,9 млн сомов (523 млн рублей) больше налогов по сравнению с прошлогодним показателем.