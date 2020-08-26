Москва, 26 августа 2020, 12:36 — REGNUM Огромные накопленные запасы нефти на фоне эпидемии коронавируса в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) являются ключевой причиной вялого восстановления цен на энергоноситель. Об этом 26 августа заявил аналитик Алексей Калачёв на телеканале «Россия 24».

Нефтяная вышка
Нефтяная вышка
lalabell68

«Самое главное, что тормозит восстановление — это огромные накопленные запасы, которые продолжали копиться вплоть до июня. Они продолжают давить, очень медленно уходя с рынка», — заявил Калачёв.

По его словам, важным элементом этого сдерживания восстановления цен служит экономика Китая, которая из-за эпидемии в феврале-марте резко замедлилась и обрушила мировые цены, тем самым сорвав реализацию сделки ОПЕК+.

«Когда же он начал восстанавливать импорт сырой нефти, цены вернулись на уровень выше 40 долларов за баррель», — отметил он.

Запасы нефти в государствах ОЭСР в 2020 году превысили 3,23 млрд баррелей — это на 291 млн выше среднего пятилетнего уровня.