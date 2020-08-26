Москва, , 12:36 — REGNUM Огромные накопленные запасы нефти на фоне эпидемии коронавируса в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) являются ключевой причиной вялого восстановления цен на энергоноситель. Об этом 26 августа заявил аналитик Алексей Калачёв на телеканале «Россия 24».

Нефтяная вышка lalabell68

«Самое главное, что тормозит восстановление — это огромные накопленные запасы, которые продолжали копиться вплоть до июня. Они продолжают давить, очень медленно уходя с рынка», — заявил Калачёв.

По его словам, важным элементом этого сдерживания восстановления цен служит экономика Китая, которая из-за эпидемии в феврале-марте резко замедлилась и обрушила мировые цены, тем самым сорвав реализацию сделки ОПЕК+.

«Когда же он начал восстанавливать импорт сырой нефти, цены вернулись на уровень выше 40 долларов за баррель», — отметил он.

Запасы нефти в государствах ОЭСР в 2020 году превысили 3,23 млрд баррелей — это на 291 млн выше среднего пятилетнего уровня.