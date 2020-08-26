Чебоксары, , 12:36 — REGNUM В Чувашии в настоящее время насчитывается 14 проблемных объектов долевого строительства и около 1 тыс. обманутых дольщиков, число которых может возрасти вдвое. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 августа, заявил во время прямой линии глава минстроя Чувашии Александр Героев.

Открывая встречу по вопросам долевого строительства, министр констатировал, что проблема «очень животрепещущая и где-то несколько скандальная».

«Имеем проблемные объекты, где жители нашей республики вложили свои средства для того, чтобы достроить дома и предоставить квартиры, — таких долевиков порядка 1 тыс. И ещё есть порядка 1 тыс. [дольщиков], кто сегодня не относится к проблемным [домам], но в ближайшее время гипотетически могут стать таковыми», — сообщил Александр Героев.

По его словам, в настоящее время в республике насчитывается 14 проблемных объектов долевого строительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чебоксарах проблемный многоэтажный дом по улице Гражданская, 6, застройщиком которого является ООО «Кратонстрой» (ныне — банкрот), выкупит некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Чувашской Республике». После приобретения долгострой будет обследован и планируется возобновить строительство.

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