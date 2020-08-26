Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM В Свердловской области многократно увеличилось по сравнению с 2019 годом количество безработных жителей. Об этом сообщается в статистике Свердловскстата.

Если на конец июля 2019 года безработными признавались 25 тыс. жителей, то на конец июля 2020 года — 106,6 тыс. Это рост в 4,3 раза по сравнению с прошлым годом.

98,8 тыс. человек, по итогам первых семи месяцев 2020 года, получают пособие по безработице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин сообщал, что каждый день Свердловская область пополняется 700−750 безработными.

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