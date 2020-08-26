Москва, , 12:23 — REGNUM Восстановление мирового рынка нефти тормозят огромные накопленные запасы сырья. Об этом 26 августа заявил аналитик Алексей Калачёв на телеканале «Россия 24».

«Самое главное, что тормозит восстановление — это огромные накопленные запасы, которые продолжали копиться вплоть до июня», — заявил Калачёв.

«Они продолжают давить, очень медленно уходить с рынка. Важнейший фактор — конечно, Китай. Пик своей эпидемии в феврале-марте резко снизил объёмы импорта нефти, и это, собственно говоря, обрушило весь рынок и разрушило прежнюю сделку ОПЕК+», — отметил он.

В настоящее время нефтяные котировки пошли вверх на фоне свежих данных Американского института нефти о том, что запасы США за неделю 14−21 августа сократились по всем пунктам: и по сырой нефти, и бензину, и запасам в главном нефтехранилище страны в Кушинге. При этом в текущем году общие запасы нефти государств ОЭСР превысили 3,23 млрд баррелей, что на 291 млн выше среднего пятилетнего уровня.