Москва, , 12:22 — REGNUM Федеральная налоговая служба России по новым правилам будет прекращать деятельность индивидуальных предпринимателей, работающих «в чёрную». Об этом 26 августа заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Алиса Волхова.

Эксперт прокомментировала изменения, по которым с 1 сентября ФНС России получит возможность прекращать деятельность ИП. Она пояснила, что ФНС сможет ликвидировать тех, кто не ведёт деятельность.

«В качестве формальных оснований будут рассматриваться наличие недоимки и задолженности по налогам и сборам и отсутствие сданной отчетности или приобретенного патента в течение 15 месяцев и более. Тем самым, ФНС планирует очистить ЕГРИП от «мертвых душ», в реальности не ведущих деятельность. Стоит также отметить, что индивидуальные предприниматели это физические лица, с ними может случиться всякое, и закрытие в случае не сданной отчетности в течение 15 месяцев позволит избавить самих ИП от дальнейшего увеличения задолженности по налогам и сборам», — сказала Волхова.

По её словам, чтобы избежать закрытия предпринимателям следует грамотно вести свою налоговую отчетность и не допускать значительных просрочек по платежам.

«Поэтому ответственных предпринимателей данная мера коснуться не должна, а вот тех, кто фактически бросил заниматься бизнесом, но по какой-либо причине не закрывает ИП, она затронет непосредственно», — отметила адвокат.

Волхова считает, что никаких особых рисков для ответственных и дееспособных ИП нововведение не несет.

«Однако пострадать могут интересы, во-первых, индивидуальных предпринимателей, работающих «в чёрную» и не желающих уплачивать налоги и сдавать отчетность, а во-вторых — безответственных предпринимателей, которые в силу отсутствия дисциплинированности забывают про сдачу отчетности. Благодаря принимаемому закону ЕГРИП будет постепенно очищаться от тех ИП, которые не ведут деятельность, но и граждане, по каким-либо причинам не имеющие возможности закрыть ИП после прекращения его деятельности, смогут в конечном итоге перестать считаться предпринимателями», — заявила эксперт.