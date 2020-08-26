Москва, , 12:16 — REGNUM Из-за событий в США на мировых рынках наблюдается сезонный рост цен на нефть. Об этом 26 августа заявил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко на телеканале «Россия 24».

«В США приближается очередной сезон ураганов, на этот раз раньше обычного. Можно сказать, что обычно в этот период цены растут на горизонте от одной до трёх недель», — заявил Ващенко.

«Если посмотреть на карту ураганов, то с высокой вероятностью он пройдёт краешком по Мексиканскому заливу, потому ожидания, что спекулятивный рост цен рассосётся примерно за неделю», — указал он.

На фоне новостей об урагане и сокращении добычи цена на нефть марки Brent дошла до уровня начала марта 2020 года — почти до 46,5 долларов за баррель.

«В воскресенье пришли сообщения о том, что добыча упала на 60% в Мексиканском заливе, а сегодня уже больше чем на 80%. Поэтому инвесторы реагируют так резко и цена подскочила до 46 долларов за баррель марки Brent», — указал Ващенко.

Сотни тысяч американцев из Техаса и Луизианы покидают свои дома из-за приближения урагана «Лора». Добывающие компании в Мексиканском заливе приостановили работу. Отметим, что по данным предыдущего года, в США добывалось более 12,23 млн баррелей в сутки, из которых 1,88 млн приходятся на Мексиканский залив.