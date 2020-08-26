Уфа, , 12:05 — REGNUM Доходы консолидированного бюджета Башкирии составили 133 847,6 млн рублей за семь месяцев текущего года. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, это составило 98,7% к аналогичному периоду прошлого года. При этом неналоговые и налоговые доходы составили 87 592,4 млн рублей. Таким образом, произошло снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 25 197,0 млн рублей (или на 22,3%).

Сообщается, что расходы консолидированного бюджета региона на 1 августа текущего года составили 149 785,7 млн рублей, что на 16,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом 118 295,6 млн рублей (или 79%) составили расходы на социальные нужды.

Отмечается, что бюджет Башкирии на 1 августа текущего года исполнен по доходам в сумме 112 898,7 млн рублей, а по расходам — в сумме 132 040,8 млн рублей.

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