Москва, , 11:57 — REGNUM Из-за урагана в Мексиканском заливе резко сократилась добыча нефти. Об этом 26 августа заявил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко на телеканале «Россия 24».

«В воскресенье пришли сообщения о том, что добыча упала на 60% в Мексиканском заливе, а сегодня уже больше чем на 80%. Поэтому инвесторы реагируют так резко и цена подскочила до 46 долларов за баррель марки Brent», — заявил Ващенко.

«Цена на нефть марки Brent дошла до уровня начала марта 2020 года — почти до 46,5 долларов за баррель», — отметил он.

Сотни тысяч американцев из Техаса и Луизианы покидают свои дома из-за приближения урагана «Лора». Добывающие компании в Мексиканском заливе приостановили работу. Отметим, что по данным предыдущего года, в США добывалось более 12,23 млн баррелей в сутки, из которых 1,88 млн приходятся на Мексиканский залив.