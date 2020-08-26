Москва, , 12:00 — REGNUM Цены на модели немецкой марки Opel в России выросли на 50 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

Опель Corvettec6r

На российском авторынке кроссовер Grandland X и микроавтобус Zafira Life стали дороже на 1,6 — 2,6% относительно прежней стоимости.

Базовая комплектация Enjoy кроссовера Grandland X теперь стоит 1 199 000 рублей, а топовая Cosmo — 2 399 000 рублей. Кроссовер немецкой марки оборудуется бензиновым турбированным двигателем на 1,6 л мощностью 150 л. с., который идет в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Начальная версия микроавтобуса Zafira Life теперь продается за 2 649 900 рублей, в удлиненная комплектация Innovation L — за 2 699 900 рублей. Специальная версия Black Edition L и максимальная комплектация Cosmo L стоят соответственно 3 089 900 и 3 149 900 рублей.

Напомним, в качестве силовой установки микроавтобус Opel Zafira Life получил дизельный движок на два литра производительностью 150 л. с., который агрегатируется с «автоматом».

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