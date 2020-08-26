Москва, , 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.

Уточняется, что такая опция будет доступна жителям тех регионов, где действует данный режим.

Для регистрации на AliExpress самозанятые жители РФ должны будут указать ИНН и контактные данные, после чего они смогут пользоваться доставкой «Почты России» или «Цайняо» (входит в состав Alibaba Group), а также льготами от платформы.

В число последних входят — комиссия в 0% на первые 100 товаров, субсидии в 60 рублей на услуги логистики «Цайняо» и реклама у блогеров и партнеров AliExpress с комиссией от 3% в рамках аффилиатной программы. Кроме того, у самозанятых будут те же возможности в управлении магазином — оформлять его в соответствии со своим вкусом, анализировать продажи и управлять заказами.

При этом, согласно законодательству РФ, самозанятые не имеют право перепродавать товары, однако могут заниматься реализацией собственной продукции через площадки электронной коммерции. К этим товарам относятся, в частности, аксессуары, одежда, не подлежащая маркировке, и сувениры.

«Сейчас на AliExpress больше 14 тысяч российских продавцов, и 80% из них — предприятия малого бизнеса. Мы с большим уважением относимся к этой категории, особенно к производителям товаров. В последнее время им было непросто. По разным оценкам, самозанятых производителей сейчас не более 15 тысяч, но есть тренд на переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых, так что их число будет расти», — заявил Дмитрий Селихов, директор по развитию AliExpress Россия.

Напомним, на конец июля текущего года в Российской Федерации было свыше 850 тыс. самозанятых граждан и их общий доход превышал 110 млрд. рублей.