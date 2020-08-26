Москва, 26 августа 2020, 11:43 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа.
Документ регулирует отношения, связанные с правовой охраной и использованием товарных знаков и наименований места происхождения товаров ЕАЭС.
Договор также предполагает возможность подачи заявки на регистрацию товарного знака или наименования места происхождения товара союза в любое из национальных патентных ведомств, на основании которой после завершения необходимых процедур соответствующему обозначению предоставляется правовая охрана на территории каждого из государств — членов союза.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.