Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Рабочие ООО «Метроподземстрой» — подрядной организации петербургского ОАО «Метрострой» — которые ведут работы на строящейся Красносельско-Калининской линии, начали забастовку. Они требуют выплатить им заработную плату, которую не получали всё лето, сообщает 26 августа издание «Фонтанка».

Забастовку начали рабочие шахты 841, которая расположена западнее дома 100 по Ленинскому проспекту. Они отказываются покидать рабочее место до тех пор, пока не получат причитающиеся им средства за июнь и июль.

Как уточняет издание, в «Метрострое» сообщили, что с сентября рабочих «Метроподземстроя» будут переводить в другую организацию — «Горно-строительное управление, которое является подразделением генподрядчика по строительству подземки».

Напомним, в середине августа 2020 года в Петербурге возобновили проходку новой Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро после устранения замечаний Ростехнадзора. Эту линию метрополитена петербуржцы ждут с 2012 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Челлендж пустых холодильников». Метростроевцы не дождались зарплат

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с выплатами метростроевцам Петербурга начались еще в 2018 году, те периодически устраивали забастовки и не выходили в забой. Решением вопроса занимались в Смольном, рядом с которым несколько раз устраивали акции недовольные рабочие в начале 2020 года. Они также манифестировали у здания «Метростроя» в центре Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге возобновили строительство «коричневой» ветки метро

Читайте развитие сюжета: «Метрострой» Петербурга назвал условия выплат бастующим рабочим