Петропавловск-Камчатский, , 11:24 — REGNUM Ключи от жилья в новом 12-квартирном доме вручили очередникам в селе Никольском на острове Беринга. Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов ввёл объект в эксплуатацию. Вместе с главой Алеутского округа он перерезал символическую красную ленту на входе в дом.

«Это новое благоустроенное жильё станет для каждого из вас твёрдым основанием смотреть в будущее с оптимизмом и уверенностью, что мы будем развивать наши родные города и сёла, что они будут преображаться и станут более привлекательными для молодёжи, — сказал Владимир Солодов, — Мне очень приятно здесь видеть детей, молодых людей и слышать, что всё больше молодёжи задумывается над тем, чтобы связать свою жизнь с этой замечательной землёй. Командорские острова мечтает увидеть каждый житель России. И здесь должны быть достойные условия для жизни и работы, чтобы как можно больше людей захотели остаться».

Новый дом построен по проекту, который реализуется в селе Никольском с 2013 года. Всего с помощью сборных конструкций здесь возведены три дома на 12 квартир и два — на 24. Жильё зарекомендовало себя как тёплое и удобное. Также эти здания способны выдержать землетрясения силой до 10 баллов — за счёт так называемого гибкого фундамента. Строительство ещё одного дома в рамках проекта должно быть завершено до зимы.

«В данный момент происходит рейдовая выгрузка ещё одного комплекта дома, который мы планируем построить в этом году. Все материалы уже доставлены, — рассказала глава Алеутского округа Светлана Арнацкая, — Застройщик начнёт сборку комплекта, затем монтаж. Сейчас рабочие будут готовить котлован с гибким фундаментом. Я думаю, что дом возведут до ноября».

Комплекты для строительства изготовлены Хабаровским домостроительным заводом, отдельно приобретены детали внутренних систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электрики. В домах проекта предусмотрены однокомнатные квартиры разной площади и планировки, а также двух‑ и трёхкомнатные. Общая площадь помещений — 581,3 кв метра.

«В следующем году мы будем праздновать 280-летие со дня открытия Командорских островов, и эта дата должна быть достойно отмечена. В сентябре мы создадим организационный комитет для того, чтобы хорошо подготовиться и провести это значимое событие, пригласить высоких гостей. Это станет ещё одним поводом продолжить благоустройство и развитие наших далёких и тёплых с точки зрения атмосферы островов», — добавил Владимир Солодов.

Он также осмотрел социальные объекты села Никольского: детский сад, школу, больницу, а также гостиницу, взлётно-посадочную полосу, причал и грузовое судно, посетил визит-центр заповедника «Командорский». Кроме этого, глава края встретился с местными жителями и ответил на их вопросы.