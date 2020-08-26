Петропавловск-Камчатский, 26 августа 2020, 11:24 — REGNUM Ключи от жилья в новом 12-квартирном доме вручили очередникам в селе Никольском на острове Беринга. Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов ввёл объект в эксплуатацию. Вместе с главой Алеутского округа он перерезал символическую красную ленту на входе в дом.
Новый дом построен по проекту, который реализуется в селе Никольском с 2013 года. Всего с помощью сборных конструкций здесь возведены три дома на 12 квартир и два — на 24. Жильё зарекомендовало себя как тёплое и удобное. Также эти здания способны выдержать землетрясения силой до 10 баллов — за счёт так называемого гибкого фундамента. Строительство ещё одного дома в рамках проекта должно быть завершено до зимы.
Комплекты для строительства изготовлены Хабаровским домостроительным заводом, отдельно приобретены детали внутренних систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электрики. В домах проекта предусмотрены однокомнатные квартиры разной площади и планировки, а также двух‑ и трёхкомнатные. Общая площадь помещений — 581,3 кв метра.
Он также осмотрел социальные объекты села Никольского: детский сад, школу, больницу, а также гостиницу, взлётно-посадочную полосу, причал и грузовое судно, посетил визит-центр заповедника «Командорский». Кроме этого, глава края встретился с местными жителями и ответил на их вопросы.