Ташкент, , 11:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об упразднении бюрократических барьеров, препятствующих развитию бизнеса, сообщает 25 августа Синьхуа со ссылкой на публикацию информагентства УзА.

Со следующего года в республике отменяются около 70 видов лицензий и 35 разрешений на ведение бизнеса. Вместо них вводится уведомительная процедура; получение остальных лицензий и разрешений будет объединено и предельно упрощено. Во многом это обусловлено увеличением более чем на 20% по сравнению с прошлым годом количества допущенных в Узбекистан иностранных компаний. Общее их количество к началу августа текущего года превысило 11 тыс. Сообщается, что это преимущественно предприятия из России, Китая, Турции, Казахстана и Южной Кореи, которые выбирают для своих инвестиций сферы промышленности, внешней торговли, строительства, а также аграрного сектора и животноводства.