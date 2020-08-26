Москва, , 11:15 — REGNUM Транзитные перевозки контейнерных грузов по территории России станут дешевле. Постановление, утверждающее льготные тарифы, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, перевозчики получат субсидии, размер которых составит от 25 тыс. до 77 тыс. рублей за грузовой контейнер. Компенсация будет зависеть от направления транзита и типа контейнера. Отмечается, что таким образом Россия сможет предложить перевозчикам конкурентную цену.

«Ожидается, что благодаря льготному тарифу в 2020 году число перевезённых контейнеров достигнет 7,5 тыс. в двадцатифутовом эквиваленте», — говорится в пояснительной записке.