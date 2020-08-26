Париж, , 11:12 — REGNUM Официальная премьера модернизированного кроссовера Peugeot 3008 состоится 1 сентября 2020 года. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Отмечается, что мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

Автомобиль Peugeot 3008 компания выпускала с 2016 года. Теперь дизайнеры автопроизводителя изменили его в стиле моделей 508, 2008 и 208 последнего поколения.

Наибольшим изменениям подверглась лицевая часть кузова. Здесь появилась новая оптика с вертикальными светодиодными ДХО (дневными ходовыми огнями). Головная оптика является одним целым с большой решёткой радиатора. Также у бампера появятся более крупные воздухозаборники.

Что же касается кормы, то там изменений гораздо меньше. В этой части автопроизводители установили модернизированные фонари с немного изменённой схемой освещения и переиначенный бампер.

В салоне авто появится новый мультимедийный комплекс с большим экраном.

Напомним, на европейском авторынке Peugeot 3008 занимает третье место по продажам в своём сегменте. На первом и втором местах расположены соответственно модели Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.

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