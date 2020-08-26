Москва, 26 августа 2020, 13:45 — REGNUM Группа «Сибантрацит» получила награду «Лучший поставщик угольной продукции в Китай в 2020 году» в категории «Угледобывающие предприятия». Как сообщает пресс-служба компании, награда вручена одним из самых авторитетных информационно-аналитических порталов Китая Mysteel.com, принадлежащим ведущей консалтинговой компании Китая Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd. Портал специализируется на предоставлении услуг по анализу рынка металлургической и горнодобывающей промышленности, является признанным источником наиболее полных и актуальных баз цен на соответствующее сырье, а также информации по рынку и отраслевых прогнозов.
Китай — крупнейший мировой импортер угля (около 19% мирового импорта). В 2019 году доля продаж «Сибантрацита» в Китай составила 35,8% от общего объема экспортных поставок.