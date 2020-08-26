Москва, , 13:45 — REGNUM Группа «Сибантрацит» получила награду «Лучший поставщик угольной продукции в Китай в 2020 году» в категории «Угледобывающие предприятия». Как сообщает пресс-служба компании, награда вручена одним из самых авторитетных информационно-аналитических порталов Китая Mysteel.com, принадлежащим ведущей консалтинговой компании Китая Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd. Портал специализируется на предоставлении услуг по анализу рынка металлургической и горнодобывающей промышленности, является признанным источником наиболее полных и актуальных баз цен на соответствующее сырье, а также информации по рынку и отраслевых прогнозов.

«У компании много клиентов, которые приобретают продукцию по долгосрочным контрактами каждый месяц. Награда вручена «Сибантрациту» за высокое и стабильное качество продукции, своевременные отгрузки, хорошие отзывы от конечных потребителей», — заявил председатель правления компании Shanghai Ganglian E-commerce Co., Ltd. Чжу Цьзюньхун.

Китай — крупнейший мировой импортер угля (около 19% мирового импорта). В 2019 году доля продаж «Сибантрацита» в Китай составила 35,8% от общего объема экспортных поставок.

«Китай является для нас ключевым рынком сбыта. Данная награда от столь влиятельного отраслевого ресурса является результатом наших постоянных усилий по повышению качества продукции, выпуску новых ее видов для удовлетворения потребностей наших потребителей», — отметил генеральный директор УК «Сибантрацит» Сергей Мельников.