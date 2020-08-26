Село Советское, Алтайский край, , 10:56 — REGNUM Госучреждение «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» объявило тендер на выбор подрядчика для строительства поликлиники в селе Советское Советского района. Заказчик готов заплатить за работу более 241 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Итоги аукциона подведут 8 сентября 2020 года. Максимальная цена контракта — 241 656 715,2 рубля.

Работы планируются на улице Западная, 20а в селе Советское — на территории КГБУЗ «Советская ЦРБ». Поликлиника площадью 5142 кв. м рассчитана на 150 посещений за смену. Предполагается три этажа, на которых также разместится персонал — около 90 человек.

Завершить строительство подрядчик должен до 30 сентября 2022 года, но в три этапа, первый из которых завершается 20 декабря 2020 года.

«Расчётный срок эксплуатации здания не менее 50 лет в соответствии с п. 4.3 ГОСТ 27 751−2014», — отмечается в документации.