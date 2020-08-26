Душанбе, , 10:48 — REGNUM Общая задолженность по заработной плате в Таджикистане по состоянию на 1 июля 2020 года составила 60,6 млн сомони ($5,8 млн), сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Отмечается, что с начала года долг по зарплате вырос на 38,8%. Задолженность в реальном секторе экономики составила 48,8 млн сомони ($4,73 млн), в сфере строительства — 18,3 млн сомони ($1,77 млн), в добыче полезных ископаемых — 14,5 млн сомони ($1,41 млн), в сфере услуг — 11,8 млн сомони ($1,14 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля средний размер номинальной заработной платы в Таджикистане составил 1447 сомони ($140), что на 3,4% меньше, чем годом ранее.

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