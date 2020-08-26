Иркутск, , 10:33 — REGNUM Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре администрации Аларского района Иркутской области объявил крупный тендер на сумму более 473 млн рублей. В рамках него планируется выбрать исполнителя, который разработает документацию и построит небольшую школу в селе Идеал. Итоги аукциона подведут 10 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Начальная (максимальная) цена контракта — 473 965 800 рублей. Победитель должен будет выполнить работы до 30 июня 2023 года. Под объект определён земельный участок на улице Коммунаров в селе Идеал. Площадь участка — 50 081 кв. м, кадастровая стоимость — 35 193 921,94 рубля.

Школа общей площадью 8490 кв. м будет рассчитана на 198 учеников. Здание планируется в три этажа. В рамках реализации проекта также будет возведён гараж площадью 139 кв.м.

Работы будут финансировать с использованием средств федерального, областного и местного бюджетов.