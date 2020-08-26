Омск, , 10:28 — REGNUM Образовательные учреждения Омска готовы к работе в новых условиях, сообщили ИА REGNUM в мэрии города. Школы Омска начнут обучение в очной форме с учётом санитарных правил и рекомендаций главного санитарного врача РФ.

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Как уточнили в мэрии, на приобретение бесконтактных термометров, рециркуляторов, средств индивидуальной защиты для образовательных учреждений Омска, а также на обеспечение учебных заведений дезинфицирующими средствами предусмотрено более 14 млн рублей. В том числе 9 млн выделено из резервного фонда администрации города Омска, 2 млн — из бюджета города Омска, около 2 млн 800 тысяч рублей — из областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в новом учебному году за парты сядут более 126 тысяч детей.

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