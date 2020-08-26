Тбилиси, , 10:40 — REGNUM В Грузии разработали правила для иностранных граждан, которые хотят работать удаленно, проживая в Грузии. Об этом говорится в совместном распоряжении МИД и министерства экономики страны, опубликованном 25 августа на сайте «Законодательный вестник».

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Сообщается, что «Правила заполнения и получения заявления в электронной программе для иностранных бизнес-визитеров» вступают в действие со дня опубликования. Желающий приехать в Грузию должен на английском языке заполнить заявку на сайте Stopcov.ge. К ней необходимо приложить документ, подтверждающий доход за последний год не менее $2000 в месяц.

В документе указано, что поданные заявки будут рассматриваться не более десяти дней. Прибывшим по этой программе «бизнес-визитерам» нужно будет в Грузии за свой счет пройти 12-дневный карантин. Также необходимо иметь медицинскую страховку.

Напомним, министр экономики Грузии Натия Турнава ранее заявляла, что благоприятную эпидемиологическую обстановку в стране планируется использовать для привлечения желающих жить там, где низкий риск заражения коронавирусом. Было решено привлекать состоятельных иностранцев, которые работают удаленно.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минэкономики Грузии рассказала о «бизнес-визитерах»