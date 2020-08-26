Самара, , 10:29 — REGNUM Интеллектуальную транспортную систему планируют внедрить в Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, до конца текущего года из федерального бюджета в регион будет направлено 300 млн рублей для создания интеллектуальной транспортной системы, которая будет регулировать транспортные потоки, а значит делать дороги более безопасными. Кроме этого, будет обеспечено бесперебойное движение пассажирского транспорта.

Отмечается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы проходит в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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