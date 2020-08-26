Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону благоустройство пляжа на острове Зелёный перенесли на более поздний срок. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Победитель торгов — ООО «Орис» — до 10 октября 2020 года должен создать пешеходную зону, зону отдыха, установить детские и спортивные площадки, озеленить благоустраиваемую территорию. В настоящее время подрядчик сносит аварийные деревья.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону стоимость госконтракта составляет 45,1 млн рублей. Ранее провести работы предполагалось к 1 сентября 2020 года.

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