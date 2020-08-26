Москва, , 09:56 — REGNUM За семь месяцев 2020 года предприятия обрабатывающей промышленности Москвы произвели товары на 3 трлн рублей. Об этом сообщил 26 августа телеграм-канал комплекса экономической политики столицы.

По сравнению с периодом с января по июль 2019 года рост составил 3,5%.

Наибольший рост показали предприятия, производящие химические вещества и химические продукты, — на 172% по отношению к периоду 2019 года. Также на 135% выросло производство машин и оборудования, почти на 24% — производство лекарств.