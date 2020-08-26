Уфа, , 10:20 — REGNUM Газопроводы, которые обеспечат газоснабжение перспективных для застройки территорий Уфы, планируют ввести в эксплуатацию в текущем году в Башкирии. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов на выездном «Промышленном часе» по вопросам расширения использования природного газа в экономике Башкирии, 25 августа передает пресс-служба главы региона.

По словам Лукманова, газопроводы на территориях Зауфимья, Забелья и микрорайона «Кузнецовский затон» планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. А до 2025 года планируется построить межпоселковые газопроводы к 166 населённым пунктам.

В случае реализации данного проекта будут обеспечены газом заповедник «Шульган-Таш», внутрипоселковые газопроводы к 25 тыс. домов, а также индустриальный парк «Уфимский», особая экономическая зона «Алга» и завод по производству сухих строительных смесей в Абзелиловском районе.

Отмечается, что в настоящий момент в Башкирии не газифицированы 210 тыс. домов, в том числе 47 тыс. не подключены к уже построенным в населённых пунктах сетям.

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