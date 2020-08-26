Уфа, , 10:00 — REGNUM Кластер по глубокой переработке газа на базе ООО «Газпром нефтехим Салават» планируют создать в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы, данный вопрос был рассмотрен на выездном «Промышленном часе» по вопросам расширения использования природного газа в экономике Башкирии.

Отмечается, что создание такого кластера даст возможность производить из недорогого сырья высокомаржинальный и очень нужный продукт. Согласно плану, центральным звеном данного кластера будет комплекс по переработке природного газа в пропилен и этилен. В настоящий момент специалисты «Газпром нефтехим Салават» готовят технико-экономическое обоснование. А в октябре текущего года эти документы планируют предоставить в Газпром, где и будет принято окончательное решение о реализации проекта.

По словам генерального директора ООО «Газпром нефтехим Салават» Айрата Каримова, наилучшим вариантом для создания комплекса является территория, которая прилегает к предприятию, поэтому он предложил рассмотреть возможность включения этой территории в состав Особой экономической зоны «Алга».

По словам директора по инвестициям индустриального парка «Салават» Алексея Балянова, в случае создания в рамках кластера высокотехнологичных нефтехимических производств, будет внесен реальный вклад в импортозамещение продуктов специальной химии, используемых в стратегических отраслях промышленности РФ.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил первому заместителю премьер-министра правительства региона Илшату Тажитдинову взять в проработку данное предложение.

По его словам, стратегию дальнейшего развития Башкирии определит работа по созданию предприятий по глубокой переработке. Данный проект является очень важным, поскольку может определить современное лицо экономики республики. Поэтому необходимо развивать это направление, ведь республика имеет достаточное количество газа для переработки. А имея такое преимущество, которого нет у многих регионов России, необходимо его обязательно реализовать.

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