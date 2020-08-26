Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Социальные выплаты на детей, которые планируются выдавать жителям Грузии, банки не будут удерживать с задолжавших им клиентов. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба правительства страны.

Сообщается, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел встречу с представителями коммерческих банков. Там была заключено соответствующее соглашение. В пресс-службе отметили, что в банках начали прорабатывать этот вопрос на операционном уровне.

По данным на 26 августа, в Грузии на получение социальных выплат подано 742 тыс. заявок. Деньги планируется начать выплачивать с 1 сентября. Подавать заявки можно будет до 1 декабря этого года.

Напомним, правительство Грузии приняло решение выплатить жителям страны по 200 лари (около $65) на каждого ребенка в семье возрастом до 17 лет включительно.

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