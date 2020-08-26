Чебоксары, 26 августа 2020, 09:27 — REGNUM В Чувашии планируется внести изменении в региональный механизм определения рыночной цены для приобретения жилья детям-сиротам и многодетным семьям. Это связано с тем, что Чебоксары проваливают данную программу из-за большой разницы между ценой, установленной Минстроем России, и средней рыночной ценой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект был поддержан сегодня, 26 августа, на заседании регионального правительства.
Минстрой предлагает скорректировать закон «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями».
Министр пояснил, что данный законопроект разработан в рамках исполнения протокольного поручения из-за того, что в Чебоксарах «сложности возникли» по освоению бюджетных средств:
Напомним, что стоимость приобретения жилья для детей-сирот устанавливает для регионов Минстрой России. Для Чувашии на второй квартал цена установлена на уровне 36 063 рубля за один кв. метров, на третий — в размере 37 542 рубля. По данным Чувашстата, во втором квартале средняя стоимость жилья на первичном рынке составила 44 101,85 рубля, на вторичном — 43 572,19 рубля.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 2020 год было заложено 213 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот, из них в настоящее время не освоено 110,5 млн рублей, в том числе 79 млн рублей приходится на Чебоксары. В столице должны были купить квартиры для 66 детей-сирот, но аукционы признаны несостоявшимися «из-за отсутствия предложений».
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