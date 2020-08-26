Чебоксары, , 09:27 — REGNUM В Чувашии планируется внести изменении в региональный механизм определения рыночной цены для приобретения жилья детям-сиротам и многодетным семьям. Это связано с тем, что Чебоксары проваливают данную программу из-за большой разницы между ценой, установленной Минстроем России, и средней рыночной ценой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект был поддержан сегодня, 26 августа, на заседании регионального правительства.

Минстрой предлагает скорректировать закон «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями».

«Проектом закона предлагается внести изменения в целях установления на республиканском уровне механизма определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилья детям-сиротам и многодетным семьям.[…]

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса предлагается дополнить отдельные статьи закона положениями, предусматривающими порядок определения общего объема субвенций для реализации органами местного самоуправления переданных полномочий и показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций», — сказал, в частности, глава минстроя Александр Героев.

Министр пояснил, что данный законопроект разработан в рамках исполнения протокольного поручения из-за того, что в Чебоксарах «сложности возникли» по освоению бюджетных средств:

«Сегодня сложности возникли на территории города Чебоксары в связи с тем, что стоит цена на третий квартал 2020 года в размере 37,5 тыс. рублей, по которой практически нереально купить жильё на рынке».

Напомним, что стоимость приобретения жилья для детей-сирот устанавливает для регионов Минстрой России. Для Чувашии на второй квартал цена установлена на уровне 36 063 рубля за один кв. метров, на третий — в размере 37 542 рубля. По данным Чувашстата, во втором квартале средняя стоимость жилья на первичном рынке составила 44 101,85 рубля, на вторичном — 43 572,19 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 2020 год было заложено 213 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот, из них в настоящее время не освоено 110,5 млн рублей, в том числе 79 млн рублей приходится на Чебоксары. В столице должны были купить квартиры для 66 детей-сирот, но аукционы признаны несостоявшимися «из-за отсутствия предложений».

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