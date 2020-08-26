Пермь, , 09:27 — REGNUM Пермский край станет одним изх первых российских регионов, где в сентябре откроется Центр опережающей профессиональной подготовки, что позволит ежегодно проводить переобучение не менее 1,3 тыс. человек. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, работа по привлечению инвестиций в производство, которую проводят власти региона, поможет не только создать рабочие места в производственном секторе, но и окажет мультипликативный эффект на другие отрасли, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Добавим, 25 августа состоялась рабочая поездка в Пермский край главы Минтруда РФ Антона Котякова. С врио губернатора Дмитрием Махониным обсуждалась ситуация на рынке труда.

Котяков отметил, что регион приступил к разработке программы борьбы с безработицей и обеспечению полномасштабного вовлечения трудовых ресурсов в экономику. В ближайшее время Минтруд РФ согласует документ, и начнется реализация программы. «Мы будем в еженедельном режиме контролировать эффективность проводимых мероприятий и при необходимости корректировать их», — подчеркнул федеральный министр.

Пермский край сосредоточится на остановке роста уровня безработицы. Для этого необходимо помочь предприятиям сохранить сотрудников, которые находятся под угрозой увольнения. Соответствующие средства выделены. Планируется усилить мероприятия по обучению безработных граждан.

«Нам удалось сохранить занятость сотрудников промышленных предприятий региона. В большей степени подвергся последствиям ограничительных мер малый и средний бизнес. На выравнивание ситуации на рынке труда направили уже более 1 млрд рублей», — сказал Махонин. Он также отметил, что в скором времени обнародуют план мероприятий по сохранению занятости, чтобы он был доступен населению.

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