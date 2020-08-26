Чебоксары, , 09:25 — REGNUM В Чувашии из 213 млн рублей, выделенных на приобретение жилья для детей-сирот, в настоящее время неосвоенными остаются 110,5 млн рублей. Из них набольший удельный вес приходится на Чебоксары. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 августа, заявил на заседании регионального правительства министр строительства Чувашии Александр Героев.

На заседании был вынесен вопрос об изменении регионального механизма определения рыночной цены для приобретения жилья детям-сиротам. Связано это с тем, что Чебоксары не могут освоить бюджетные средства из-за цены, установленный Минстроем России для региона, — в размере 36,6 тыс. рублей за «квадрат» (во втором квартале), в то время как средняя рыночная стоимость, по данным Чувашстата, составляет 43−44 тыс. рублей.

«В Чувашии на 2020 год было заложено 213 млн рублей [на приобретение жилья для детей-сирот]. Из них не освоено 110,5 млн рублей, наибольшая доля — 79 млн рублей — приходится на Чебоксары», — проинформировал Александр Героев.

По данным минстроя Чувашии, Чебоксарам выделено 79 млн рублей на приобретение жилья для 66 детей-сирот, но аукционы признаны несостоявшимися «из-за отсутствия предложений».