Чита, , 09:20 — REGNUM Эпидемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис весьма серьезно осложнили обстановку в Забайкальском крае, показатели безработицы значительно ухудшились. Тем не менее в августе 2020 г. на обязательное медицинское страхование неработающего населения региональный Минфин перечислил 595,5 миллиона рублей. Такие данные приводит пресс-служба забайкальского губернатора.

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»Средства выделены в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания забайкальцам медицинской помощи. Эти расходы относятся к категории первоочередных, их финансирование осуществляется в приоритетном порядке», — пояснил и. о. министра финансов Забайкальского края Дмитрий Семёнов.

Всего с начала текущего года на реализацию гарантий по бесплатному медицинскому обслуживанию из краевого бюджета перечислено почти пять миллиардов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 26 августа 2020 г. в регионе насчитывается 36 012 безработных граждан, уровень безработицы составляет уже 6,9% (на 31 июля — 5,1%). С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 42 927 человек.

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