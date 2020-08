Токио, , 09:02 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Японии 25 августа объявило, что для предстоящей кампании Go To Eat отобрано 35 организаций, сообщает агентство Jiji Press. Кампания аналогична запущенной в июле Go To Travel: потребители получают купоны на скидку в организациях-партнерах. Благодаря этому правительство стимулирует экономику.

В рамках кампании Go To Eat, которая стартует в сентябре в 33 префектурах, участники получат скидку 25% на покупку еды и напитков.

В дополнение к системе скидок кампания предоставит бонусные баллы на сумму до $10 на человека для заказов доставки из ресторанов.