Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Американская медиаплатформа Triller, являющаяся аналогом китайского приложения TikTok, объявила о сотрудничестве с индийской стриминговой платформой JioSavan. Об этом сообщается на портале Prnewswire.com.

По словам главы индийской компании Риши Малхотра, это сотрудничество позволит музыкантам создавать и выражать себя «самыми инновационными способами», а обе компании будут расти по экспоненте.

Объявление о сотрудничестве было сделано на фоне запрета в Индии TikTok и десятков компаний из Китая в связи с проблемами с кибербезопасностью.

По словам экспертов, альянс стриминговых платформ из Соединенных Штатов и Индии направлен против TikTok, китайскую компанию пытаются вытеснить с рынка, передает телеканал «360».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в медиаплатформе Triller появилась подтверждённая учётная запись президента США Дональда Трампа.

Количество посещений платформы Triller резко возросло после 6 августа. В этот день президент США подписал указ, ограничивающий финансовую деятельность компании ByteDance (владелец TikTok) на территории США.

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