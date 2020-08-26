Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве объем промышленного производств в июле 2020 года увеличился на 15,6% по отношению к июню, за январь-июль — на 3,5%, сообщается на портале мэра столицы.

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Значительный рост объемов производства отмечен в производстве химических веществ и химических продуктов (на 172,1%), машин и оборудования (на 135,6%), лекарств (на 23,8%) и продуктов питания (на 9,8%).

Существенный рост показывают предприятия обрабатывающей промышленности — за семь месяцев выполнено работ на 3 трлн рублей. Индекс промпроизводства обрабатывающей промышленности составил 103,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве объем промышленного производства увеличился на 7%.

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