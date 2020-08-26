Чита, , 08:54 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего на 26 августа 2020 г. в регионе насчитывается 36 012 таких граждан, уровень безработицы в регионе составляет уже 6,9% (на 31 июля — 5,1%). С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились 42 927 человек.

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Только за последние сутки безработным признан 191 человек.

Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в максимальном размере (14 556 руб.), сейчас таких 11 706 человек. Увеличилась также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб. — до 6384 человек.

Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 194 человека закрыли свои ИП.

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