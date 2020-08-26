Магадан, Магаданская область, , 08:55 — REGNUM В Магадане за шесть лет Фондом капремонта отремонтировано всего 11 многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Так, пять лет назад отремонтировали 11 фасадов домов в центре города.

«А дальше всё очень грустно. В 2016-м в плане было два дома — в итоге ноль; в 2017-м — восемь — в итоге ноль; в 2018-м в плане восемь — в итоге ноль; 2019-м в плане девять — в итоге ноль; в 2020-м в плане 14 — в итоге ноль. Таким образом, за шесть лет из 1100 многоквартирных домов в Магадане сделано только 11. Понятное дело, что есть помимо этого разные виды работ: электрика, кровля, сантехника. Но совсем не заниматься фасадами нельзя», — сказал мэр Юрий Гришан.

Градоначальник акцентировал, что фасады не только визуальное восприятие, но и температура в квартирах магаданцев.

«Разломанный фасад, торчащие кирпичи, незаделанные межпанельные швы — это прежде всего дискомфорт в квартирах. Правовые службы правительства Магаданской области продолжают прорабатывать вопрос передачи объектов фонда муниципалитету», — добавил Гришан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге жители жалуются на затянувшийся ремонт домов, в результате чего с дождями в квартиры грянул потоп.